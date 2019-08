ASCOLI PICENO – Triste notizia per il territorio.

È venuto a mancare Sandro Riga, un genio della fotografia “capace di raccontare e immortalare Ascoli con eccellenza in qualsiasi contesto”.

Alla famiglia Riga le condoglianze delle redazioni di Riviera Oggi e Piceno Oggi.

La figlia Barbara è assessora alla Cultura, al Turismo e al Commercio di Acquaviva Picena.

Il cordoglio del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti: “Addio Sandro, fotografo del bello della nostra splendida città. Con la tua immancabile macchinetta hai immortalato gli angoli più suggestivi delle Cento Torri, catturandone la maestosa bellezza. I tuoi scatti hanno fatto il giro del mondo, rendendo ovunque celebre la nostra Ascoli. Un abbraccio alla tua famiglia, ai tuoi cari e a tutti coloro che hanno potuto condividere con te preziosi attimi di esistenza. Ascoli non ti dimenticherà, organizzeremo presto una mostra in tuo onore con alcuni dei tuoi scatti più belli. Addio Sandro e grazie di tutto quello che hai fatto per la nostra città”.

Il cordoglio del primo cittadino di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti: “Un giorno triste in cui l’amministrazione comunale e tutti noi ci stringiamo vicino a Barbara, alla sua famiglia ed ai cari che oggi hanno perso un uomo che ha fatto del suo lavoro una passione, che ha fatto vedere a tutti il mondo con gli occhi di un innamorato della vita. Pochi momenti ci hanno portato ad incontrare Sandro Riga ed in pochi attimi ha conquistato i nostri cuori”.

