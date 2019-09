ASCOLI PICENO – Tutto pronto per una “classica”: il 6 settembre si svolgerà una kermesse molto nota.

Parliamo di Miss Italia, edizione 2019, che andrà in onda su Rai1. La serata sarà condotta da Alessandro Greco e si svolgerà alle 21.25.

Dall’Ascolano, per vincere la corona, c’è Simona Viola, 19enne originaria di Ascoli e residente a Folignano., studentessa al “Mazzocchi” nel capoluogo.

La giovane ha vinto la fascia di Miss Cinema Marche ed è molto carica per la finale di Jesolo. L’ascolana avrà il numero 27: per votarla saranno forniti i numeri necessari per mandare messaggi o effettuare la propria preferenza tramite chiamata.

Nel 2018 vinse Carlotta Maggiorana, originaria di Montegiorgio e residente a Cupra Marittima.

