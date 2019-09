SAN SEVERINO MARCHE – Appuntamento itinerante con lo sport femminile.

Seconda edizione del Giro delle Marche in Rosa. La manifestazione ciclistica femminile diventata quest’anno internazionale che torna da giovedì 19 a sabato 21 settembre e promossa dalla Born To Win in collaborazione con la Regione Marche.

“ Già alla prima edizione – come ha spiegato in conferenza stampa oggi a San Severino Marche, l’organizzatore Roberto Baldoni – un grande successo di partecipazione, tecnico e di visibilità oltre i confini nazionali ha fatto raggiungere il traguardo del riconoscimento di gara internazionale dalla Federazione. Si punta ora a migliorare ed incrementare la kermesse, promossa ufficialmente nel calendario internazionale da Uci e che conta 120 atlete, 20 squadre e 20 nazioni partecipanti.

Confermata la tappa finale sul circuito di Offida, apertura affidata a San Severino Marche e tappa del venerdì a Loreto- Riviera del Conero. Scenari suggestivi e carichi di storia e fascino per esaltare la bellezza delle Marche. Iscritti tanti team italiani e stranieri provenienti da Spagna, Svizzera, Nuova Zelanda, Polonia, Francia, Brasile, Belgio e Norvegia, Germania, Inghilterra.

“Una vetrina importante per la nostra regione – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni– che sta investendo molto in progetti che riguardano la mobilità sostenibile e il cluster del Bike e delle ciclovie. Puntiamo ai mercati nordeuropei per farci conoscere anche fuori stagione e lo sport, il ciclismo in particolare, è un validissimo strumento promozionale per diffondere l’immagine della nostra regione . Del resto anche la scelta di Vincenzo Nibali come testimonial per la stagione 2020 -2021 va in questa direzione. L’atleta siciliano ha confessato di aver accettato la proposta di promuovere turisticamente le Marche anche in nome della amicizia profonda che lo legava a Michele Scarponi. Quindi anche questo Giro al femminile diventa un messaggio forte per la valorizzazione dell’ambiente, la promozione delle nostre bellezze e un convinto sostegno alle comunità colpite dal terremoto perché sapranno dare prova della loro proverbiale accoglienza e ospitalità in un evento sportivo di grande valore”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti la sindaca di San Severino, Rosa Piermattei che ha ringraziato la Regione per aver voluto promuovere questo importante evento sportivo rilanciando l’attenzione sui territori colpiti dal sisma e il sindaco di Offida, Luigi Massa. Era presente inoltre Marco Scarponi, fratello dell’atleta scomparso e presidente della Fondazione Michele Scarponi che si occupa di sicurezza stradale.

Nella tre tappe saranno presenti le nazionali di Kazakistan e Russia, con la campionessa europea Garaeva Aigul. In gara, nei vari club, atlete del calibro di Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli, Elena Pirrone: super medagliate e numerosi titoli mondiali ed europei in bacheca. Sarà al Giro delle Marche anche la campionessa della Lituana Rasa Leleivite, la campionessa brasiliana Silva Fernadez, la campionessa rumena Ana Maria Covrig. San Severino Marche, Loreto, la Riviera del Conero ed Offida si preparano dunque a vivere uno spettacolo unico, diventando un simbolo della bellezza delle Marche.

