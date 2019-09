Stadio “Del Duca” ore 15, terza giornata del campionato di Serie B, si affrontano Ascoli e Livorno. Zanetti schiera gli ultimi arrivati Padoin e Gravillon dal primo minuto e anche Piccinocchi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-2-1): Lanni; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin (17’s.t. Andreoni); Gerbo (10’s.t. Cavion) Piccinocchi (35′ s.t. Brlek), Petrucci; Chajia; Ninkovic,Ardemagni.

A disposizione: Leali, Novi, Laverone, Valentini, Ferigra, Troiano, Rosseti, D’Agostino. Allenatore: Zanetti

LIVORNO (4-2-3-1): Zima; Morganella (9’s.t. ), Di Gennaro, Bogdan, Gasbarro; Agazzi, Luci; Marsura, Murilo, Brignola (14’s.t. Marras ); Braken (23’s.t. Porcino).

A disposizione: Plizzari, Boben, Gonnelli, Morelli,Rizzo, D’Angelo, Stoian, Mazzeo, Raicevic. Allenatore: Breda

Arbitra Rapuano della sezione di Rimini.

RETI: 42′ Gerbo, 96′ Ninkovic

AMMONIZIONI: Gerbo (A.), Chajia (A.), Morganella (L.), Marsura (L.), Marras (L.), Gravillon (A.)

NOTE: 4′ recupero p.t., 6′ recupero s.t.

SPETTATORI: tot. 6.782

INCASSO: tot. 59,282,80 euro

CRONACA DEL MATCH:

SECONDO TEMPO

52′ termina il match

51′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI. Raddoppio di Ninkovic con un perfetto rasoterra a tu per tu con il portiere in area su assist perfetto di Chajia.

47′ ancora Livorno pericoloso in area, miracoloso Lanni ma l’arbitro fischia l’offside in ritardo

42′ Livorno pericoloso in area con un colpo di testa, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Lanni

37′ Marras atterra Brlek al limite dell’area a sinistra, punizione batte Ninkovic respinge la difesa

33′ Ninkovic rimane a terra colpito duro soccorso dai sanitari esce dal campo

32′ ancora una palla filtrante per Ardemagni in area che tenta un diagonale al volo ma non c’entra la porta

30′ rasoterra dal limite di Del Prato para Lanni

23′ time out

20′ gran palla di Ninkovic che di testa smarca bene Ardemagni che supera un difensore in area, tiro di destro respinto in corner

17′ brutto fallo su Chajia e punizione per l’Ascoli sulla propria trequarti

5′ Brignola ci prova da fuori area, palla abbondantemente sul fondo

3′ Cross perfetto di Ninkovic per la testa di Ardemagni che però si divora un gol a porta vuota impattando male la palla

PRIMO TEMPO

48′ ammonito Morganella per fallo su Ardemagni al limite dell’area a sinistra, in battuta Ninkovic: palla per Gerbo, tiro in porta deviato sul fondo

42′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Gerbo con un sinistro dal limite porta in vantaggio i bianconeri. Azione portata avanti da Chajia che crossa al centro, il colpo di testa di Ninkovic respinto e palla che finisce sui piedi di Gerbo che infila in rete

33′ gran sinistro di Marsura dal limite, Lanni si supera in tuffo

28′ Chajia driblling ancora ripetuto entra in area e sfodera un destro preciso che schizza sopra la traversa

26′ Chajia driblla tre difensori entrando in area viene fermato e ammonito per simulazione

23′ time out

16′ ammonito Gerbo per un contrasto aereo a centrocampo

13′ ancora punizione per l’Ascoli dal limite dell’area sulla sinistra, sempre Ninkovic in battuta palla al centro respinta dalla difesa

10′ punizione per l’Ascoli dai 25 metri sulla sinistra dell’area di rigore, sulla palla Ninkovic, palla respinta dalla barriera

5′ Ardemagni imbeccato da Chajia in area, colpisce la rete esterna ma era in offside

1′- occasionissima per l’Ascoli, Zima sbaglia il rilancio intercetta Pucino in area ma il suo tiro a pochi passi dalla porta viene respinto da Zima

