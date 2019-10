ASCOLI PICENO – Incidente nel primo pomeriggio del 2 ottobre.

Ad Ascoli, in via dei Soderini, un’auto si è ribaltata sulla strada ed è finita contro un paio di mezzi in sosta. All’interno un 73enne del posto, soccorso dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco, l’uomo era rimasto incastrato nell’abitacolo.

Tirato fuori dal veicolo, è stato portato in ospedale ad Ascoli per le cure mediche e ulteriori accertamenti a causa delle gravi ferite riportate.

Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

