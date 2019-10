Atteso derby tra Ascoli e Pescara, bianconeri a 12 punti in classifica con 4 vittorie e 2 sconfitte. Abruzzesi con 7 punti di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Prima del match a 30 anni dalla sua partecipazione alla Coppa Davis , Massimiliano Narducci che conquistò nel 1988 Atp di Firenze battendo Panatta sul prato del Del Duca riceve la maglia bianconera.

In tribuna presenti Riccardo Orsolini e mister Castori.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI CALCIO 1898 (4-3-1-2): Leali; Pucino, Valentini (45’s.t. Ferigra), Gravillon, Padoin; Gerbo (24’s.t. Brlek), Troiano (45’s.t. Chajia), Piccinocchi; Ninkovic; Scamacca, Da Cruz. A disposizione: Lanni, Novi, Andreoni, Laverone, D’Elia, Petrucci, Cavion, Rosseti, Beretta Allenatore: Zanetti

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo: Drudi (38′ s.t. Bettella), Campagnaro, Scognamiglio; Ciofani, Machin, Memushaj (39’s.t. Ingelsson), Busellato, Masciangelo (46’s.t. Borrelli); Galano; Brunori. A disposizione: Farelli, Zappai, Del Grosso, Vitturini, Bruno, Cisco, Di Grazia, Bocic, Maniero. Allenatore: Zauri

ARBITRO: Arbitra Aureliano della sezione di Bologna.

RETI: 42’s.t. Galano, 47’s.t. Busellato (rigore)

AMMONIZIONI: Drudi (P.), Scognamiglio (P.), Troiano (A.), Masciangelo( P.)

SPETTATORI: tot. 8.510- INCASSO: tot. 79,804,30

NOTE:

CRONACA DEL MATCH:

SECONDO TEMPO

49′ fine del match

47′ GOL PESCARA. rigore per fallo di Ferigra, batte Busellato intuisce Leali ma la palla finisce in rete.

42′ GOL PESCARA. Contropiede con Brunori che mette un rasoterra al centro cerca di anticipare la palla Gravillon non arriva in tempo tap in vincente di Galano

37′ Campagnaro salva il Pescara togliendo dalla rete il colpo di testa di Scamacca

35′ intervento miracoloso di Gravillon su Brunori lanciato in area.

33′ gran colpo di testa di Troiano in area, respinge Fiorillo in tuffo, palla in corner

25′ punizione per i bianconeri dal limite destro dell’area, ancora Ninkovic sulla palla al centro respinta dalla difesa

24′ punizione per l’Ascoli dalla sinistra, gran tiro di Ninkovic deviato da Fiorillo

13′ gran botta di Machin dal limite, palla sul fondo

8′ Piccinocchi di testa in area non punge, sul cross successivo Ninkovic pericoloso, respinge in angolo Fiorillo

6′ assist al bacio di Gerbo per Scamacca che non riesce a colpire in area, era offside

PRIMO TEMPO

45′ termina il primo tempo

44′ si gira bene in area Brunori, tiro forte che termina sul fondo

37′ Gerbo ci prova da fuori area, palla alta sopra la traversa

33′ Da Cruz cerca di sfondare viene fermato da Scognamiglio ammonito. Punizione dal limite batte Pucino palla a mezz’altezza su Fiorillo

28′ serie di tiri del Pescara respinti dalla difesa, ripartenza di Scamacca fermato fallosamente da Drudi che viene ammonito

25′ Ninkovic conquista una punizione dai 25 metri sul limite destro dell’area pescarese, sulla palla il serbo cross al centro respinta sui piedi di Gerbo, tiro respinto e rovesciata di Scamacca che colpisce il palo

14′ fallo di Ninkovic sulla trequarti, punizione per il Pescara. Sulla palla Memushaj, cross al centro respinto dalla difesa

10′ proteste in area di Scamacca trattenuto da Campagnaro mentre cercava di intercettare un cross dalla sinistra, l’arbitro placa gli animi

4′ Ascoli pericoloso in avanti con Da Cruz palla a centro area per Ninkovic che però non arriva in tempo

0- inizio del match