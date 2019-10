CASTEL DI LAMA – Al volante della propria vettura ubriaco e senza assicurazione. Tale comportamento sconsiderato è costato caro ad un automobilista in questi giorni.

Sempre a Castel di Lama, i militari della Compagnia di Ascoli Piceno, hanno effettuato diversi controlli con l’alcoltest, a seguito dei quali è stato individuato un cinquantenne impiegato, residente nel nord Italia con valori superiori al limite consentito.

Per l’uomo, oltre a scattare la denuncia per guida in stato d’ebbrezza, è stato anche effettuato il sequestro dell’auto perché priva di copertura assicurativa.

