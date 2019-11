ANCONA – Si parlerà di sport e salute per i bambini. Si terrà venerdì 22 novembre dalle ore 15 al Palarossini di Ancona (sala conferenza Terzo Censi del Coni Marche, strada provinciale Cameranense) il convegno per presentare i dati del monitoraggio e per dare avvio, per il terzo anno consecutivo, al progetto di attività motoria e sportiva nelle scuole primarie ‘Marche in movimento con lo sport di classe’.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e del presidente Coni Marche, Fabio Luna, il pomeriggio sarà dedicato a questa esperienza positiva e dagli ottimi risultati nata dalla preziosa sinergia tra Asur, Coni Marche, Comitato Italiano Paralimpico, Centro Sportivo Italiano e Ufficio scolastico regionale. Progetto unico in Italia, fondato sull’importanza dello sport e dell’attività fisica e motoria come parte integrante della vita quotidiana per i benefici in termini di salute e benessere, che investe sulla prevenzione tra i più giovani.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.