ASCOLI PICENO – “Nel 2018 sono state 534 le donne che, nelle Marche, si sono rivolte ai cinque Centri Antiviolenza, con un incremento importante rispetto al 2017 in cui erano state 409. Un incremento da non leggere come un aumento delle violenze e di donne vittime, piuttosto invece come l’emersione del fenomeno ancora sommerso sul quale è importante non abbassare mai la guardia”.

Lo ha detto l’assessore alle Pari Opportunità Manuela Bora oggi 25 novembre in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. parole alle quali si aggiungono le riflessioni dell’assessore alla Famiglia Loretta Bravi che ieri è intervenuta allo Spazio Metauro di Borgo Pace per la presentazione del libro di poesie di Stefano Gentili “Canto alle donne”.

“L’uomo tende a nascondere le sue fragilità, la donna invece ne fa motivo di cambiamento – osserva Bravi -. Non è un caso che le donne sottoposte a violenza siano quelle che hanno cercato giustizia o hanno detto la verità. E le donne sono sempre state il pilastro della società”.

