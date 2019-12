L’esponente della Lega ironizza sul “flop clamoroso”: “Più della metà veniva da fuori Ascoli, speriamo almeno in un buon incasso nei bar. Poi si chiedono perché alle ultime Europee siamo stati primo partito in tutti e 33 i comuni del Piceno”

Qui l’articolo VIDEO Sardine: “Siamo in 2 mila. Ascoli non è una città fascista”. E cantano Bella Ciao in Piazza del Popolo

ASCOLI PICENO – L’esordio delle “Sardine” ad Ascoli ha provocato anche la reazione, sia pur soltanto social, della Lega, partito che è al centro della critica del movimento nato a Bologna. Andrea Maria Antonini, segretario provinciale della Lega, si è affidato ad un post (e ad una foto) su Facebook:

“Eccoli. Dovevano riempire la piazza. Hanno fatto proclami per far venire gente dal Lazio, Umbria, Abruzzo. Si sono mossi i piani alti del Partito Democratico con pubblici inviti. Questo è il risultato, oltre la metà dei presenti veniva da fuori Ascoli (speriamo in qualche incasso in più nei bar cittadini)” scrive Antonini.

“Un flop clamoroso che in rete, pubblicando foto con prospettiva dal basso, stanno spacciando come successo. Io sto chiedendo loro di pubblicare questa foto dall’alto, chiedeteglielo anche voi. Alterano la realtà continuamente. Ci hanno detto che non c’era il Pd dietro loro. Ci hanno detto che la piazza era piena. E poi si domandano perché in provincia di Ascoli alle ultime elezioni europee la Lega è stato il primo partito in tutti e 33 i comuni della Provincia. Lunga vita alle sardine di tutto il mondo. Grazie” conclude.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.