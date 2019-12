La ditta ascolana, unica marchigiana in classifica, tiene alta la bandiera delle Marche rientrando tra le quattro aziende “Top” del settore lattiero caseario. A rivelarlo la ricerca pubblicata su “L’Economia” del Corriere della Sera ed elaborata dal Centro Studi ItalyPost

ASCOLI PICENO – Importante riconoscimento per il Piceno.

L’azienda lattiero casearia marchigiana Sabelli di Ascoli si è collocata nella classifica delle 30 migliori imprese italiane del settore agroalimentare. A rivelarlo la ricerca pubblicata su “L’Economia” del Corriere della Sera ed elaborata dal Centro Studi ItalyPost, presentata nel corso di un seminario presso l’Università Bocconi di Milano. A ritirare il premio è stato Leo Contartese, membro del Consiglio d’Amministrazione Sabelli Group.

Nell’indagine, condotta sui bilanci degli anni che vanno dal 2012 al 2018, è stata integrato un criterio dimensionale dove a parità degli altri fattori, il fatturato è stato valutato come elemento preferenziale all’interno di ciascun microsettore. Le imprese premiate insieme all’azienda ascolana si collocano tra i 20 e i 500 milioni di euro fatturato e rappresentano il fiore all’occhiello del settore agroalimentare, secondo comparto per fatturato dopo la Metalmeccanica (138 miliardi di euro nel 2018). Sabelli, unica marchigiana in classifica, tiene alta la bandiera delle Marche rientrando tra le quattro aziende “Top” del settore lattiero caseario.

