Tra Spinetoli e Monsampolo. Due eliambulanze per il trasporto al Torrette di Ancona. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Traffico in tilt con Superstrada chiusa in direzione San Benedetto per i vari interventi

ASCOLI PICENO – Caos sul raccordo nella mattinata del 18 dicembre.

Incidente stradale, coinvolti vari mezzi, sull’Ascoli-Mare direzione est secondo le prime indiscrezioni tra Spinetoli e Monsampolo del Tronto. Scontro fra auto (Fiat 500 e Fiat Punto), un mezzo ha preso fuoco. Secondo le prime testimonianze, la persona che era a bordo del veicolo in fiamme è stata tirata fuori appena in tempo da alcuni automobilisti fermatisi per prestare i primi soccorsi.

Sul posto varie ambulanze e anche i Vigili del Fuoco, sta giungendo la Polizia Stradale sul luogo per gli accertamenti. E’ arrivata l’eliambulanza sul luogo del sinistro, ci sono feriti: gravi due donne portate con altrettante eliambulanze al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

Seguiranno aggiornamenti, è consigliata prudenza agli automobilisti in transito. Traffico intenso e circolazione bloccata.

Fermi automobilisti e autotrasportatori a causa degli interventi in corso.

Superstrada chiusa, in direzione San Benedetto, per i vari interventi.

AGGIORNAMENTO ORE 15 Purtroppo una 72enne, Z. M., conducente di uno dei mezzi, è morta in ospedale, al Torrette di Ancona, a seguito delle gravi ferite e del trauma riportato. Ferita l’altra conducente del veicolo che ha preso fuoco: si tratta di una 26enne, salvata e tirata fuori dal veicolo in fiamme dagli automobilisti che si sono fermati per primi a prestare soccorso. Incidente avvenuto al chilometro 17, all’altezza di Spinetoli. Accertamenti sulla dinamica in corso dagli agenti della Polizia Stradale, coordinati dal Comandante Luca Iobbi. Non è passato neanche un mese, era il 25 novembre, dal tragico frontale fra due tir sulla Superstrada, costati la vita ai due camionisti.

