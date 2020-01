ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale e sociale.

Stef Burns famoso chitarrista di Vasco Rossi è di nuovo nella provincia di Ascoli Piceno,

sabato 11 gennaio si esibirà in un live all’insegna del Rock alla Gare, noto pub di Castel di Lama. Burns é considerato uno dei più talentuosi musicisti della scena del rock americana, lo dimostra la sua carriera che gli ha permesso di avere a che fare con alcune icone della storia della musica, infatti vanta collaborazioni internazionali con Michael Bolton, un tour mondiale con Alice Cooper, Huey Lewis And The News, con i Berlin partecipa alla colonna sonora del film Top Gun con il brano Take My Breath, fino alla collaborazione con Vasco dal 1993.

Sul palco della Gare si esibirà con una band speciale: Robo Cenci cantante dei Cenvrion, Maiden Divisio e Kurnaalcol; alla chitarra Fabrizio Sgattoni, militante nei gruppi Battle Ram, Innershine, cover band dei Deep Purple ed Iron Maiden, che Marco Ciabattoni alla batteria, trascinatore della tribute band di Vasco più affermata e conosciuta nella provincia di Ascoli Piceno, I Vizi e Virtù. Infine Fabrizio Panichi al basso anche lui componente dei Vizi e Virtù.

La Gare si prepara all’evento con una cena spettacolo e con l’ingresso dopo cena, per info 0736/812960.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.