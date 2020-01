ASCOLI PICENO – In tempi di social network, accesso facile ai programmi di grafica, meme e fake-news o psicosi da fake news, anche la battaglia politica si sposa con i nuovi sistemi di comunicazione. Nei giorni scorsi è circolata parecchio una grafica contenente una descrizione della situazione ospedaliera nella Regione Marche.

Poco fa Anna Casini, vicepresidente regionale in quota Pd e ascolana, ha bollato come “Bufala”, sulla propria pagina Facebook, l’immagine in questione (clicca qui).

“Questa planimetria è una bufala! Non si gioca con la salute per lucrare qualche voto!”.

Evidentemente Anna Casini si rivolge alla cancellazione, nella grafica, degli ospedali di Ascoli e San Benedetto. Nelle ultime settimane più volte sia Anna Casini che Luciano Agostini (responsabile sanità regionale per il Pd) hanno dichiarato che gli ospedali di Ascoli e San Benedetto non chiuderanno anche se al momento non sembrano ancora esserci documenti ufficiali e precisi da parte della Regione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.