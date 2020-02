ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli rende noto che, nella giornata del 6 febbraio non saranno effettuate le sanzioni per divieto di sosta in Corso Mazzini direzione est-ovest, lato sinistro e destro, solitamente interessata alla pulizia stradale il primo giovedì di ogni mese.

Le sanzioni per divieto di sosta previste per pulizia stradale saranno sospese anche nella giornata di venerdì in Corso di Sotto direzione est-ovest ambo lati e in via Lazzari direzione nord-sud lato sinistro e nella giornata di sabato in via Lazzari direzione nord-sud lato destro. La decisione è stata presa per ridurre al minimo il disagio dei residenti in centro storico, in considerazione dei lavori in corso in Piazza Sant’Agostino.