ANCONA – Nasce il movimento politico regionale “Dipende da Noi”, presentato nella mattina dell’11 febbraio 2020 ad Ancona.

“Il movimento è sorto per la volontà – da parte di gruppi, associazioni di volontariato e singoli presenti in tutto il territorio delle Marche – di dare un contributo per rinnovare la politica in Regione e per creare un canale tra la parte più impegnata della società civile e l’istituzione regionale” si legge nella nota.

“Dipende da Noi” sarà presente con una propria “lista di impegno civile” alle prossime elezioni regionali e con un proprio candidato presidente.

Nel corso della conferenza hanno preso la parola Roberto Mancini, docente universitario, Giuseppe Ciarrocchi, già segretario Regionale Fiom, Vincenzo Castelli, Presidente dell’Associazione On The Road, Agnese Santarelli consigliere comunale di Jesi, Alessandro Fulimeni, coordinatore Sistema di protezione per rifugiati e minori stranieri non accompagnati di Fermo, Paola Petrucci Consulente manageriale e formatrice esperta tematiche di genere di Ascoli, Roberta Sforza praticante legale di Recanati, Maria Letizia Ruello ricercatrice Università Politecnica delle Marche.

Qui il Pdf del manifesto di presentazione: Dipende da Noi – Manifesto Regionali

