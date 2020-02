ASCOLI PICENO – Torna un appuntamento fisso con il mondo della moda.

E’ stata fissata per sabato 30 maggio la 5° edizione della manifestazione “Moda sotto le stelle … Il Centro Sfila” che ogni anno ospita decine di negozi del centro ascolano con i loro prodotti di moda uomo, donna e bambino.

Sostenitori convinti della kermesse tre donne, nonché consiglieri comunali, che nel lontano 2016 ebbero l’idea di creare un contenitore di moda, soprattutto per i negozi del centro-storico e dare così una piccola opportunità in più per farsi conoscere facendo sfilare i propri capi nelle piazze cittadine.

“Sin dal primo anno è stata un’esperienza unica – affermano Laura Trontini, Francesca Pantaloni e Daniela Massi condivisa dai tanti commercianti che hanno partecipato e dai numerosi genitori di piccoli “modelli” che per un giorno si sono sentiti piccole “star”.Siamo partiti dalla nuova piazza Ventidio Basso per poi accedere alla ristrutturata Via Ceci, ed ora, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione avverrà presso il Chiostro di San Francesco, una location naturale e molto apprezzata per questo tipo di eventi.”

La manifestazione, sotto tutti gli aspetti organizzativi, sarà curata dall’Associazione Culturale Cuore Azzurro a cui ci si potrà rivolgere per le informazioni circa la partecipazione alla sfilata (334/3239570).

