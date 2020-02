Ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020

Al “Picco” di La Spezia si sfidano bianconeri e aquilotti per il 24° turno di Serie B.

Spezia lanciatissimo al secondo posto con 37 punti in campionato, reduce da 4 vittorie consecutive e imbattuto in casa dal 5 ottobre, Ascoli a quota 31 punti attualmente fuori dalla zona play off.

Torna capitan Brosco dal primo minuto, rivoluzione a centrocampo fuori Padoin, Cavione Petrucci, esordio per Eramo e Brlek con Morosini sulla trequarti a supporto delle punte Trotta e Scamacca.

Le parole di Morosini al termine della prima frazione ai microfoni di Dazn: “Tutta la settimana che prepariamo la partita così sono un jolly d’attacco giocare esterno mi impegna molto anche in fase difensiva, serve molto impegno per i prossimi 45 minuti. Tre gol in 5 partite non me l’aspettavo sono molto contento.”

Gyasi al termine: “Un’altra rimonta, si siamo partiti bene e loro hanno fatto gol sull’unica azione il mister ci ha dato la carica noi non molliamo mai.”