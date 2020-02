Una serata in maschera con musica live e tanto divertimento per supportare l’associazione che s’impegna a garantire la miglior qualità e dignità di vita possibile al malato e alla sua famiglia.

ASCOLI PICENO – Diventato ormai un appuntamento fisso, torna il Carnevale dello IOM a Villa Angelini. Venerdì 21 febbraio, la sera si anima di colori e musica con una cena a buffet in favore dello IOM Ascoli Piceno OdV, Associazione di volontariato che da oltre vent’anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e sostegno alle famiglie.

Nel corso della serata verrà premiata la maschera più originale e divertente. Si prevede anche un piccolo premio di consolazione alla maschera più spiritosa.

Il costo dell’evento è di € 30 di cui 6 € verranno devoluti allo IOM. Un’occasione da non perdere per trascorrere una piacevole serata per festeggiare insieme il carnevale 2020 e unire un sano divertimento ad un gesto di solidarietà, fondamentale all’Associazione per continuare a garantire i suoi servizi a chi ne ha bisogno. Le adesioni devono pervenire entro 2 giorni prima dell’evento.

Per INFO e PRENOTAZIONI: Carmelita Galiè 3483714272

