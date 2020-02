MILANO – Con un comunicato stampa la Lega B rinvia il turno di campionato di Primavera 2, dove milita la squadra di mister Abascal.

“In considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il paese la Lega B dispone il rinvio di tutte le gare dell’8ª giornata di ritorno del campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio, ad altra data che verrà fissata sempre dalla Lega Nazionale Professionisti B.”

I giovani bianconeri guidano la classifica e nel prossimo turno avrebbe dovuto affrontare la Salernitana sabato 29 febbraio, alle 14.30 al Picchio Villag, in caso di vittoria la promozione in Primavera 1 sarebbe stata automatica. Nel girone A invece il Milan è già stato matematicamente promosso in Primavera 1.

CLASSIFICA

43 ASCOLI

33 TRAPANI

28 FROSINONE

28 LIVORNO

25 CROTONE

25 LECCE

23 PERUGIA

23 SALERNITANA

22 COSENZA

21 BENEVENTO

14 JUVE STABIA

14 PISA

————-

PROMOZIONE DIRETTA

PLAY OFF

