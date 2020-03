Ventottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Match a porte chiuse allo stadio “Comunale” di Chiavari.

In avanti Ninkovic e Trotta, in panchina Scamacca. Tra gli ex Entella in campo Sernicola e Eramo, in panchina Troiano, mentre nella fila dei liguri in panchina l’ex Ascoli Chajia. Valentini sostuisce capitan Brosco mentre Morosini torna dal primo minuto.

Al termine della prima frazione le parole di Paolucci ai microfoni di Dazn, autore del primo gol: “Abbiamo giocato con molta intensità e stiamo giocando bene, e il risultato è questo.”

Pellizzer, capitano dei liguri, al termine: “Siamo stati bravi ad impattare subito bene la partita. abbiamo dato un segnale forte, dovevamo riscattarci dopo Benevento e Crotone, un calo fisico e poca sicurezza oggi siamo stati positivi. Sensazione particolare senza pubblico, ci manca la gente e l’atmosfera è triste la situazione in Italia è difficile abbiamo parlato c’è preoccupazione anche per le nostre famiglie e i nostri cari. Ora guardiamo alla salvezza abbiamo iniziato male il girone di ritorno la serie B è difficile.”