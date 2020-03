ASCOLI PICENO – La paura del Covid-19 incide anche sulle prenotazioni degli agriturismi nel Piceno. Tante le disdette, e da giorni sono poche le persone che chiamano le strutture per prenotare camere, cene o pranzi. A segnalare la situazione è la Cia Agricoltori di Ascoli, Fermo e Macerata. Ora gli agricoltori sperano che in occasione delle prossime festività pasquali le persone tornino a chiamare.

“Abbiamo avuto disdette già dalle scorse settimane – afferma Liliana Vagnoni titolare dell’agriturismo Il Gigante ad Appignano del Tronto – Tutte le prenotazioni per le camere, che avevamo registrato da marzo fino a maggio, sono state annullate. Rimangono ancora quelle di luglio e agosto. Speriamo che presto la situazione possa tornare alla normalità e passi questa paura”.

Nessuna prenotazione anche nell’agriturismo Il Roccolo, in zona Acquasanta come afferma la titolare Cristiana Di Basilio: “In questi giorni non chiama più nessuno. Speriamo che presto passi questa paura generale. Dopo le difficoltà che abbiamo avuto con il terremoto adesso ci troviamo ad affrontare anche questo problema”.

