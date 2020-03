SPINETOLI – Una settimana fa, e nella serata del 15 marzo, un noto ristorante del Piceno è apparso in una trasmissione televisiva.

Parliamo de “La Locanda degli Amici” di Spinetoli, situato a Pagliare del Tronto lungo la Salaria, protagonista in Tv su “Camionisti in Trattoria”, programma condotto da Misha Sukyas, chef milanese di origini armene.

La settima puntata ha dato lustro alle Marche, in un periodo non facile a causa dell’emergenza Coronavirus: “Una regione dal paesaggio molto variegato, proprio come la sua cucina. E quando si tratta di cucina tradizionale, Misha è pronto a tutto” si legge in una nota della trasmissione.

Il camionista Leonardo Buttiglieri, detto Cicciopasticcio, ha condotto il noto cuoco di Milano presso il locale piceno del titolare Raffaele Santori. Misha e Leonardo hanno mangiato antipasto, gnocchi, pappardelle, agnello e fritto misto: il tutto cucinato con maestria dallo staff de “La Locanda degli Amici”.

La locanda era in competizione con altre due strutture situate nel Pesarese e ha avuto la meglio: il primo premio, la “Coppa”, è stato conquistato con merito e onore. Per visualizzare la puntata, clicca qui.

