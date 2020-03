Tali regole sono necessarie soprattutto per chi è in isolamento domiciliare, perché risultato positivo al Coronavirus, o in quarantena obbligatoria

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli.

Al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini e degli operatori addetti al servizio rifiuti, si invita la cittadinanza a seguire le regole emanate dall’Istituto Superiore di Sanità in merito alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti domestici in questo periodo di emergenza sanitaria.

Tali regole sono necessarie soprattutto per chi è in isolamento domiciliare, perché risultato positivo al Coronavirus, o in quarantena obbligatoria.

Se sei positivo o in quarantena obbligatoria:

Non differenziare più i rifiuti di casa tua.

Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.

Smaltisci, ove possibile, i rifiuti nella giornata di raccolta dell’indifferenziato. In caso di particolari necessità è possibile conferire gli stessi anche nelle giornate ordinarie di raccolta dei rifiuti differenziati.

Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se non sei positivo al tampone e non sei in quarantena:

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.

Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.

Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.

Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.

Chiudi bene il sacchetto.

Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata

