AGGIORNAMENTO ore 21:30 Il “primo positivo” rilevato ad Offida al coronavirus Covid-19 è l’ex sindaco e deputato Luciano Agostini. La notizia, nota in paese, è stata resa pubblica in serata. Agostini sarebbe comunque in buone condizioni.

A Luciano, come a tutte le altre persone che nel Piceno hanno contratto l’infezione da Covid-19, vanno i nostri auguri per una pronta guarigione.

OFFIDA – Primo caso di positività anche ad Offida. Lo ha comunicato nel pomeriggio del 22 marzo il sindaco Luigi Massa con un messaggio su Facebook: “Sta bene, sta in isolamento ed è seguito da Asur e dal medico di base come da protocollo. Dobbiamo restare calmi e restare a casa”.

Di seguito il video diffuso sui Social del primo cittadino

Sono di nuovo da voi per darvi un'informazione ufficialmente avuta pochi minuti fa.

