ASCOLI PICENO – Per garantire la piena sicurezza degli spettatori e la giusta attenzione agli spettacoli proposti in merito all’emergenza Covid-19, Amat d’accordo con i Comuni di riferimento ha ritenuto opportuno già da ora provvedere alla sospensione degli spettacoli in programma nella regione Marche fino a Pasqua.

Aggiornamenti su date di recupero e informazioni su www.amatmarche.net.

