OFFIDA – Una diretta facebook alle ore 11, per il 25 aprile offidano.

Il Sindaco di Offida, Luigi Massa non mancherà l’importante appuntamento, in onore dei tanti uomini e donne che, mettendo la propria vita al servizio del propria comunità del proprio Paese, hanno contribuito alla liberazione dell’Italia.

Per rendere partecipe la cittadinanza, costretta a casa per le misure di contenimento del coronavirus, il Primo cittadino ha optato per una diretta facebook che si terrà alle ore 11 di sabato, nella pagina istituzionale del Comune di Offida (https://www.facebook.com/comuneoffida/ ).

Saranno presenti Massa e il Maresciallo Carlo Laera, Comandante Locale Stazione Carabinieri.

Inoltre il Consiglio comunale dei ragazzi si è impegnato nella realizzazione di un video, che sarà pubblicato sempre sulla pagina facebook istituzionale del Comune e in cui saranno riportate le loro riflessioni.

“I ragazzi hanno fatto davvero un bel lavoro – commenta l’Assessore alla Scuola, Isabella Bosano – nonostante le difficoltà per la realizzazione del video che è avvenuta a distanza. Il video sarà parte integrante della giornata del 25 Aprile. La loro lettura, le loro riflessioni su ciò che è stato sono fondamentali perché si preservi la memoria”.

La commemorazione dell’importante giornata vedrà comunque la deposizione della corona di alloro nei tre Monumenti ai Caduti di Offida: quello al centro storico, in Piazza della Libertà (che sarà in diretta) e negli altri due siti in Contrada Lava, un’occasione per ricordare Cesare, Antonio e Luciano Gabrielli, uccisi dai tedeschi, e il primo sindaco offidano del dopoguerra, Luigi Stipa, ingegnere e inventore di un motore precursore di quello a reazione e insignito della medaglia al valore militare e aeronautico per l’attività partigiana svolta durante la seconda guerra mondiale.

