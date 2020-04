Continuano a scendere fortunatamente i malati più gravi in regione, anche se si prosegue nell’Astronave Bertolaso Hospital alla Fiera di Civitanova. Annunciato quando si vaticinava un picco di ricoveri per la metà del mese

ANCONA – Continuano a diminuire velocemente i ricoverati in Terapia Intensiva e Semi-Intensiva nelle Marche: una buona notizia che è però un punto interrogativo sempre più grande rispetto alla decisione della Regione di realizzare un Covid-19 Hospital alla Fiera di Civitanova, per complessivi 84 posti letto. Ospedale annunciato fino al 31 marzo scorso proprio per evitare di restare senza posti letto e in attesa di un picco “atteso per metà aprile”, ad oggi invece si sono liberati ben 273 posti letto proprio per i malati più gravi. Nonostante questo la Regione va avanti, anche se nelle ultime ore hanno espresso i loro dubbi alcuni esponenti importanti del Pd come Fabio Volpini e Alessia Morani.

Ad oggi i ricoverati in Intensiva e Semi-Intensiva sono scesi a 209, di cui 58 intensiva e 151 in Semi-Intensiva. Erano 482 a fine marzo: oggi sono 273 in meno. Altro che picco e per fortuna, aggiungiamo.

Intanto nelle Marche i ricoverati complessivi sono 522, distribuiti come segue. A questi si aggiungono 225 ricoverati in fase post-critica, per un totale di 777 pazienti.

