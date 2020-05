ASCOLI PICENO – Novità importanti per il capoluogo in vista della fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Dal 4 maggio riapre il cimitero di Ascoli: potranno entrare 50 persone per volta, con mascherine e guanti, e starci massimo mezz’ora. Orario continuato dalle 8 alle 19.

Riaprono anche i parchi pubblici ad eccezione delle aree attrezzate per i bambini: questi spazi rimarranno chiusi.

Via libera pure per la pista ciclabile e Colle San Marco ma nel caso di più episodi con assembramenti e affluenza non consentita, il Comune chiuderà nuovamente le due aree in questione.

Ad annunciare tutto ciò il sindaco Marco Fioravanti nella consueta diretta Social nella serata del 2 maggio.

Il 3 maggio usciranno le ordinanze con tutte le info utili e le misure che saranno, appunto adottate.

