ASCOLI PICENO – Punto della situazione nella città delle Cento Torri per il decoro urbano.

“Nonostante l’emergenza epidemiologica, – dichiara il sindaco Marco Fioravanti – abbiamo continuato a lavorare per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei giardini e delle aree attrezzate per i più piccoli. Sono state curate le aiuole ed eseguite potature sulle rotonde e del verde che fiancheggia le strade. Abbiamo riservato particolare attenzione anche alla pavimentazione delle piazze e alla riorganizzazione dei parcheggi. Opere continuative ed indispensabili che sono proseguite senza sosta anche in questo periodo difficile in cui abbiamo dovuto dedicare le nostre attenzioni soprattutto alla salvaguardia e alla tutela della salute di tutti i cittadini”.

Il primo cittadino prosegue: “Ma non ci siamo fermati sul fronte dei lavori pubblici e continuiamo a guardare al futuro con la fiducia e la consapevolezza che usciremo da questa crisi ancora più forti e uniti. Quando tutto questo sarà finito e ci incontreremo di nuovo nelle nostre splendide piazze, scoprirete la nostra amata Ascoli ancora più bella”.

