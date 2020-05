MONSAMPOLO DEL TRONTO – Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, nell’ambito del piano di riqualificazione avviato da Anas (Gruppo FS Italiane).

A partire da oggi, giovedì 21 maggio, sarà interessato un tratto della carreggiata in direzione Ascoli in corrispondenza dello svincolo di Monsampolo del Tronto, dopo gli interventi preliminari già eseguiti nei giorni scorsi. Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Monsampolo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Ascoli Piceno.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 5 giugno.

