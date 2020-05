OFFIDA – Di seguito una nota degli organizzatori del Festival Serpente Aureo “Città di Offida”.

Gentili Spettatori e carissime Compagnie ci abbiamo pensato tanto, abbiamo rimuginato, abbiamo parlato a lungo e insieme abbiamo deciso, causa Covid, di annullare l’edizione 2020 del Festival Serpente Aureo “Città di Offida”.

Certamente faremo un’edizione smart che vi spiegheremo appena il progetto prenderà la giusta forma.

Ovviamente ci metteremo presto in contatto con tutte le Compagnie che si sono iscritte per concordare insieme su come procedere al rimborso dell’iscrizione.

Continuate a seguirci e non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o richiesta.

Grazie per la fiducia che ci accordate sempre.

Torneremo più belli, più grandi e più forti!

Lo staff del Festival vi abbraccia tutti. Evviva il teatro!

