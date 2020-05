CASTIGNANO – “Una decisione soffertissima ma imprescindibile, alla luce del momento attuale e delle incerte previsioni future. Le “notti da Medioevo” di Castignano quest’anno non ci saranno”. Ad annunciarlo gli organizzatori della storica festa di paese estiva.

Viene annullata l’edizione 2020 di Templaria Festival per i motivi che purtroppo tutti conosciamo, e che la Pro Loco ha dovuto giustamente ponderare e tenere in considerazione.

“Non sarà la stessa estate per i Castignanesi, piccola ma orgogliosissima comunità abituata da 30 lunghissimi anni a rinunciare a comode ferie agostane per portare avanti tutti insieme un festival medievale ormai giunto, per qualità, presenze e fama, alla ribalta nazionale; un piccolo esperimento all’inizio, adesso ormai una grande tradizione che è diventata parte integrante del tessuto sociale cittadino”.

“Non sarà la stessa estate nemmeno per tutti i nostri amici, fan, turisti che ogni volta ci raggiungono a migliaia, entusiasti per condividere qualche ora o qualche giorno in quell’atmosfera magica”.

“Né per i tanti artisti, vecchie o nuove conoscenze, che riempiono le rue e le piazze del millenario borgo, unendosi ai locali figuranti in una vera e propria famiglia… la grande famiglia di Templaria”.

“Ci mancherete” conclude la Pro Loco, che rassicura “L’appuntamento però è solo rimandato. Come sempre abituati ci rialzeremo e torneremo il prossimo anno ad abbracciarci e fare festa insieme”.

