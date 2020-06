ASCOLI PICENO – Il Patron Massimo Pulcinelli, il Consiglio d’Amministrazione, la squadra e lo staff dell’Ascoli Calcio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del super tifoso bianconero Michele Mazzoni.

Grandissimo appassionato dei colori bianconeri, Michele, residente a Roma, seguiva costantemente l’Ascoli ed ogni estate era solito prendere le ferie in concomitanza con il ritiro della squadra: Sarnano, Cascia, Norcia, ogni estate trascorreva la settimana di pausa dal lavoro nella cittadina che ospitava i bianconeri.

“Sarà ricordato per la sua cordialità, discrezione e gentilezza, oltre che per la sua grandissima passione per l’Ascoli” si legge in una nota del Club bianconero.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.