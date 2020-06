ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi presso la sede della Cri di Ascoli Piceno l’ingegner Michele Valerio Sibillo, il responsabile delle Planum technology, ha consegnato una macchina per la sanificazione della sede della Cri ed a supporto dei volontari.

“Questa azienda con sede nelle Marche, il cui obiettivo è creare una filiera italiana al 100 % ha voluto donare un sanificatore che sarà molto utile per le attività quotidiane della nostra associazione” dice la Presidente della Cri Cristiana Biancucci che ringrazia l’azienda Planum technology “In quanto per noi volontari la sicurezza è molto importante al fine di garantire la regolare azione delle nostre attività di soccorso. Come in ogni emergenza dopo la prima fase di intervento occorre ripristinare al più prostro la normalità. Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le proprie vite e la propria comunità. L’intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.

“Abbiamo voluto essere vicini alla Cri ascolana” afferma Michele Valerio Sibillo consegnando una macchina “Che potesse garantire la sicurezza degli operatori che tanto si sono prodigati in questa terribile situazione il sistema rappresenta un dispositivo, adatto alla sanificazione ambientale e strumentale, con capacità di eliminazione del 99,9% di tutti i ceppi virali e batterici. Produce molecole di ozono e uvc eliminando il 99,9% dei virus e dei batteri presenti, sanifica, disinfetta, sterilizza.

Abbiamo pensato alla donazione a Croce Rossa di Ascoli Piceno perché la riconosciamo una delle associazioni piu’ attive e vicine alla popolazione, soprattutto in questo momento difficile a livello sanitario, per dare supporto e ottimizzare le operazioni di sanificazione, riducendo i tempi garantendo il risultato. operazioni che avranno da qui in poi un’ importanza fondamentale nella nostra quotidianità. Ozovid rappresenta una breccia sul mercato della sanificazione e una speranza sia per la comunita scientifica sia per la sanità ma anche per tutti noi”.

