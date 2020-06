Il percorso formativo è organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche nell’ambito delle iniziative del Punto Impresa Digitale e dalla società Ecocerved, in collaborazione con Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

ANCONA – Due lezioni con EcoCerved, in collaborazione con Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sull’Economia Circolare tramite un ciclo formativo di due giornate: 19 giugno e 1 luglio, dalle ore 10.30 alle 13.

Il percorso formativo è organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche nell’ambito delle iniziative del Punto Impresa Digitale e dalla società Ecocerved, in collaborazione con Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Iscrizioni su Eventbrite

L’economia circolare è un’economia in cui quasi niente diviene rifiuto nel senso classico del termine, ma tutto viene reimmesso nel sistema, in un circolo virtuoso con meno dispersione di valore e maggiore efficienza.

L’obiettivo principale di questo seminario, di carattere introduttivo, è far conoscere il contesto in cui l’economia circolare si sviluppa e si realizza, nella dimensione politica e normativa, così come nelle dimensioni tecniche ed economiche.

Relatore: Prof. Fabio Iraldo, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e Direttore di Ricerca presso il Centro di Ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l’ambiente, l’energia e le reti (GREEN) dell’Università Bocconi. È autore di numerose pubblicazioni a livello nazionale e internazionale sul management della sostenibilità ed è il responsabile scientifico di molteplici progetti europei e nazionali sulla green economy.

Destinatari: imprese, start up, Associazioni di categoria, DIH, incubatori. Il ciclo formativo è articolato in: 2 sessioni della durata di 2 ore: 10,30-12,30. QUESTION TIME FINALE di circa 30 minuti

In apertura dei due eventi, saranno presentati i servizi digitali della Camera di Commercio delle Marche (Eccellenze in Digitale e Punto Impresa Digitale). A seguire le due sessioni formative, sarà organizzata una successiva sessione di FOLLOW UP.

L’iscrizione è valida per la partecipazione ad entrambi gli eventi del percorso formativo.

Programma formativo

Sessione 1: 19/06

– Il quadro politico e normativo a livello di Unione europea e nazionale sull’economia circolare

– Che cosa è l’economia circolare?

– Benefici dell’implementazione di percorsi di miglioramento della circolarità

-Alcuni esempi di imprese

Sessione 2: 01/07

– I business model circolari

– Approcci per la gestione dell’economia circolare in azienda

– La simbiosi industriale e l’integrazione delle filiere per la chiusura dei cicli

– Alcuni esempi di imprese

L'iscrizione è valida per la partecipazione ad entrambi gli eventi del percorso formativo.



