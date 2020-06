CASTORANO – Di seguito una nota del Comitato V’vtella e dell’amministrazione comunale di Castorano. Quest’anno niente V’vtella a Castorano, appuntamento rimandato al 2021.

Questi mesi di emergenza sanitaria ci hanno lasciato molto tempo per riflettere su quanto la vita di tutti noi, le abitudini e i rapporti sociali abbiano subito, e subiranno ancora nei tempi a venire, bruschi cambiamenti difficili da accettare ed integrare alla nostra quotidianità.

E in questi mesi abbiamo discusso a lungo sull’opportunità di fare un passo indietro.

Ci siamo presi tutto il tempo necessario per vagliare con lucidità lo stato dei fatti e prendere le decisioni del caso.

Doverose, per senso di responsabilità, di rispetto e tutela, nei confronti di chi il 14 agosto ha scelto di trascorrerlo a Castorano.

E di chi, nei mesi e giorni precedenti questa data, che ormai segna indelebile l’estate castoranese, con sacrificio ed entusiasmo ha lavorato affinché la festa potesse compiersi.

Per cui, non senza sofferenza ed emozione, anche il Comitato V’vtella ha deciso di annullare l’edizione 2020.

Una decisione corale, ragionata, condivisa con l’Amministrazione Comunale, che da sempre supporta e appoggia la realizzazione della festa.

Non staremo a dilungarci sul perché e i motivi che hanno portato a questa decisione, necessaria e sofferta.

Sono noti, e già tanti prima di noi, con i loro eventi, hanno fatto marcia indietro a favore del senso di responsabilità.

Purtroppo abbiamo imparato a conoscere la potenza, in negativo, di questo virus, e ciò impone di non affrontare con troppa superficialità nessuna questione.

Magari, chi lo sa, per il 14 agosto, saremo “liberi tutti”.

Ma non possiamo correre il rischio che ciò non accada, dobbiamo mantenere alta la guardia, in ogni caso.

Soprattutto, non possiamo correre il rischio che la paura, la diffidenza e la distanza sociale la facciano da padrone in una festa come la nostra dove l’essere vicini, allegri ed “assembrati” è la regola non scritta.

Ci dispiace, infinitamente, pensare che quest’anno il nostro piccolo borgo non vivrà quall’allegra bolgia di colori, musica, folklore.

Non sarà affollato dalle migliaia di persone che ogni anno ci raggiungevano da ogni dove.

I carri non sfileranno. Ci dispiace da morire.

Ma è, chiaramente, solo un arrivederci.

Sfrutteremo questo anno “sabbatico” per restare connessi certamente in altra maniera, per ragionare su come proseguire, non solo con l’entusiasmo di sempre, ma per migliorarci.

Certi che sia l’unica e giusta decisione da prendere, l’appuntamento è rimandato al 14 agosto 2021, quando si spera tutto sarà solo uno sbiadito ricordo e vivremo di nuovo ciò che amiamo fare, divertirci tutti insieme.

Ci mancherete.

