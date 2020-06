ASCOLI PICENO – Una storia e lieto fine grazie al dialogo tra enti e istituzioni. Così può essere definita la vicenda che ha visto protagonisti una giovane realtà imprenditoriale del Piceno, la Regione Marche e il Consorzio di Bonifica. L’antefatto risale alla scorsa estate, quando un vero e proprio nubifragio provocò allagamenti e smottamenti nell’Ascolano.

A farne le spese fu anche la società agricola Vallemona, zona Casamurana, che oltre a diversi danni registrò uno smottamento nell’unica strada di accesso all’azienda. Grazie alla mediazione della vicepresidente della Regione, Anna Casini, il Consorzio ha avviato l’iter per un intervento rapido e risolutivo e oggi, a poche settimane dalla segnalazione, il passaggio sul fosso è tornato pienamente sicuro e carrabile.

“Dobbiamo dire grazie al Consorzio di Bonifica e a tutti gli attori che ci hanno permesso di tornare a muoverci ‘da e verso casa’ in sicurezza e libertà – commenta lo staff della società agricola – Il 22 agosto dello scorso anno, molti lo ricorderanno, nell’Ascolano e non solo ci furono violentissime precipitazioni. Il fosso che attraversa la stradina che conduce alla struttura dove lavoriamo e viviamo non riuscì a contenere l’enorme quantità di acqua ed esondò, erodendo il terreno circostante. Il ponticello sovrastante, utilizzato da tutti noi quotidianamente, fu pesantemente danneggiato. Inoltre perdemmo diversi balloni di fieno e persino l’auto di famiglia, recuperata non senza difficoltà dai vigili del fuoco. Un vero colpo da ko per noi che ci stavamo proprio strutturando in quel periodo”.

All’evento seguirono mesi di incertezza e difficoltà, poi la svolta: “La vicepresidente della Regione, Anna Casini, ci ha indirizzato verso il Consorzio di Bonifica che ha tra le sue mansioni anche la manutenzione dei fossi. Qui abbiamo trovato in Giannino Nazzari, delegato per il Piceno, un interlocutore subito operativo”. Nazzari, rappresentante presso l’ente della Cia-agricoltori italiani, dopo un sopralluogo ha messo in moto l’iter che ha portato ruspe e operai a Casamurana, dove si trova la società agricola Vallemona. In pochi giorni è stato riparato il passaggio che a causa dei danni della piena si era ridotto ad uno spazio largo poco più di due metri: “Ora possiamo tornare a transitare sul fosso con mezzi anche pesanti, chiaramente indispensabili per il lavoro che svolgiamo” concludono i titolari della società agricola Vallemona.

