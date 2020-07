OFFIDA – Prosegue con grande successo la rassegna, “Offida Cinemaperto-percorsi nel cinema contemporaneo”, giunta ormai alla sedicesima edizione dedicata al grande cinema internazionale e ideata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Offida insieme all’Associazione Culturale Blow Up di Grottammare.

Il nuovo spazio per le proiezioni già rodato col primo film è il parcheggio antistante la meravigliosa chiesa di Santa Maria della Rocca.

La mascherina è obbligatoria per accedere in sala e si potrà togliere una volta raggiunto il proprio posto. Si consigliano maglioni e giubbini per proteggersi dal fresco e la prenotazione all’indirizzo cultura@comune.offida.ap.it. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo la proiezione si svolgerà al Teatro Serpente Aureo.

Il secondo film in programma, lunedì 20 luglio alle ore 21.15, è “Il Senso della Bellezza-Arte e scienza al Cern” di Valerio Jalongo, il racconto di un esperimento senza precedenti che vede scienziati di tutto il mondo collaborare intorno alla più grande macchina mai costruita dagli essere umani, ovvero l’acceleratore di particelle LHC (Large Hadron Collider), per scoprire i misteri dell’universo.

Il film documentario crea un parallelo tra arte e scienza dove scienziati del Cern da una parte e artisti contemporanei dall’altra ci guidano nella loro ricerca della verità, tutti in ascolto di un elusivo sesto o settimo senso la bellezza.

Un percorso meraviglioso che ci insegna a travalicare i limiti e i confini disciplinari e ci accompagna nella direzione della complessità e della bellezza in un modo diverso e originale. In nove capitoli densi di domande e risposte anche di segno opposto, il film svela il significato del proprio titolo nella pratica della curiosità, della conoscenza, alternando a immagini della natura come la conosciamo e la percepiamo, ad altre, artistiche, in altissima definizione provenienti dalle opere dei più grandi artisti internazionali, che la ricreano ispirandosi alle scoperte della fisica.

