FORMAZIONI UFFICIALI

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Frare (75′ Camigliano, ), Perticone, Adorni, Benedetti; Vita (75′ Proia), Iori, Branca (85′ Pavan); D’Urso (75′ Panico); Luppi, Diaw. A disposizione: Paleari, Rizzo, Mora, Bussaglia, Gargiulo, Rosafio, De Marchi, Stanco. Allenatore: Venturato

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Andreoni (82′ Pucino), Cavion, Brlek (72′ Petrucci), Sernicola; Morosini (52′ Costa Pinto, 82′ Padoin), Ninkovic (72′ Trotta); Scamacca. A disposizione: Marchegiani, Novi, Gravillon, Valentini, De Alcantara, Troiano, Matos, Trotta. Allenatore: Dionigi

Arbitro: Aureliano della sezione di Bologna.

RETI: 55′ autorete Adorni, 62′ D’Urso

AMMONIZIONI: Benedetti , Branca, Perticone, Proia (C.), Morosini, Brlek, Ranieri , Pinto ,Sernicola (A.)

NOTE: 6′ recupero s.t.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ termina il match

90 minuti concitati della parita

80′ gol di Trotta annullato per offside

79′ palo su punizione del Cittadella con Panico poi Diaw sulla ribattuta non centra la porta

70′ GOL ASCOLI Diogo Pinto imbeccato da Cavion dribbla in tunnel un difensore e infila con un perfetto rasoterra

65′ Diogo Pinto reclama un rigore

62′ GOL CITTADELLA cross a giro di D’Urso che si infila nell’angolino destro

55′ autorete di Adorni di testa che anticipa Scamacca in area sul cross di Ninkovic

49′ punizione dal lato destro dell’area per il Cittadella, batte Benedetti ma Cavion in area intuisce tutto e spazza con il tacco

47′ Morosini raccoglie il corner di Ninkovic e cerca la porta ma manca il bersaglio

46′ Scamacca mette la palla a centro area a cercare il tap in di Brlek ma Maniero anticipa tutto e mette in corner

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

41′ Ninkovic si divora un’occasione d’oro a tu per tu con Maniero tenta un diagonale ma la palla termina sul fondo

38′ Diaw pericoloso di testa palla di poco sul fondo

36′ corner di Nikovic e GOL annullato a Ranieri che aveva infilato dopo la respinta di Maniero sul colpo di testa di Brlek per un ipotetico offside

35′ cross di Sernicola che Ninkovic impatta benissimo di testa, miracolo di Maniero che devia in corner

30′ Ninkovic si invola verso l’area, fermato fallosamente da Perticone ma l’arbitro non assegna la punizione ai bianconeri che protestano

25′ Scamcca sul cambio di fronte si libera bene in area tenta il tiro ma non centra lo specchio della porta

24′ occasione di testa per il Cittadella con Vita para Leali in tuffo

21′ occasionissima per il Cittadella con D’Urso in area murato dalla difesa

17′ bellissimo il cross di Ninkovic in area per la testa di Scamacca che però colpisce male e non inquadra la porta

13’azione pericolosa dei bianconeri con Scamacca imbeccato da un lancio di Ferigra entra in area e cerca Ninkovic con un passaggio al centro deviata in corner

9′ Diaw si involta in area e cerca di infilare leali con in piattone destro palla sul fondo

8′ palo colpito da Morosini , imbeccato da un filtrante perfetto di Andreoni in area

4′ Diaw, conquista una punizone dal limite dell’area palla respinta dalla barriera

3′ punizione dalla sinistra per il Cittadella, palla messa a centro area, respinge la difesa

0- inizio del match