ASCOLI PICENO – Cade dallo scooter poco dopo la mezzanotte del 21 luglio.

E’ accaduto vicino Ancarano, in Superstrada, nei pressi di un cantiere, direzione monti. In sella un ascolano. Sul posto 118 e Polizia Stradale di Ascoli per soccorsi e rilievi. In fase di accertamento, da parte degli agenti, la dinamica del sinistro.

Lo scooterista è stato portato inizialmente all’ospedale di Ascoli e poco dopo è stato trasportato al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche. Attualmente è in prognosi riservata.

