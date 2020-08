Qui tutte le notizie di ieri, 3 agosto

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Ci sono 190 nuovi positivi e cinque morti con 43788 tamponi effettuati Le regioni a zero casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I ricoverati in terapia intensiva sono sempre 41, mentre sono 27 in più i ricoverati con sintomi. Diminuiscono invece di 19 unità le persone in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi ora sono 12482 mentre sono 177 i dimessi o guariti.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Altra giornata senza decessi.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 04082020 ore 18

ORE 17 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sale a 15 il numero dei ricoveri in Regione. Zero in Terapia Intensiva e in Semi.

Di seguito il secondo report di giornata Goresgialla04-08-2020

ORE 16 Tirreno-Adriatico dal 7 al 14 settembre, tappa finale a San Benedetto

ORE 15.30 Coronavirus, Abruzzo: tre casi (uno nel Teramano) e 0 decessi nelle ultime 24 ore

ORE 15 “Filosofia del desiderio” al Ventidio Basso il 10 agosto con Cinesophia

ORE 14.30 Iside in concerto a San Benedetto del Tronto il 5 agosto

ORE 14 Commercio, oltre 846 mila euro nelle Marche per incentivare ripartenza post Covid

ORE 13 Battute e risate alla Fortezza di Acquaviva con Stefano Vigilante, ora è la volta dei maghi Kiko e Ares

ORE 12.30 “Racconti e Sapori”, a Ripatransone degustazioni e spettacoli. Ecco quando

ORE 12 Festa del Vino alla Cantina dei Colli Ripani: “Un film per celebrarne i valori e rendere omaggio alla terra”

ORE 11.30 RisorgiMarche, niente concerto di Brunori Sas il 5 agosto a Caldarola. Rinviato al 15 settembre

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1154 tamponi, di cui 485 nel percorso nuove diagnosi e 669 nel percorso guariti. Due casi positivi registrati in provincia di Pesaro Urbino. 0 nel Piceno e nelle altre province.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 04082020 ore 9

ORE 9 Colangeli e di Bonaventura mettono in scena il sacro a Grottammare. C’è anche Valentina Illuminati

ORE 8.30 Nelle Marche i bonus vacanze utilizzati sono stati 5.479 per un ammontare di oltre 2 milioni di euro

