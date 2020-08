ASCOLI PICENO – Hanno raggiunto il grado apicale, Luogotenente “Carica Speciale”, tre conosciutissimi Comandanti di Stazione Carabinieri della provincia di Ascoli.

Si tratta dei Luogotenenti Ferdinando Filippelli, Comandante della Stazione di Ascoli Piceno, Gianni Belardinelli, Comandante della Stazione di Villa Sant’Antonio di Castel di Lama e Antonio Paolo Mincone, Comandante della Stazione di Castignano.

I tre ispettori, molto conosciuti nel Piceno dove operano da anni in favore dei cittadini onesti, hanno indossato il nuovo grado consegnato loro dal Comandante Provinciale di Ascoli Piceno, Colonnello Ciro Niglio.

“Sono professionisti di consolidata esperienza e comprovate qualità umane e professionali, riconosciute nell’intera provincia di Ascoli Piceno, dove, da oltre vent’anni, sono un sicuro punto di riferimento per tutti, notte e giorno. E’ questa la fondamentale funzione di rassicurazione svolta, in tutta italia, da migliaia di Stazioni Carabinieri, che i tre nuovi luogotenenti carica speciale rappresentano in modo encomiabile sul nostro territorio – si legge in una nota diffusa dall’Arma – A loro giungano gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di sempre maggiori successi personali e professionali da parte di tutti i carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno”.

