ASCOLI PICENO – Un pomeriggio di dibattito incentrato sulle prospettive future del nostro territorio.

All’incontro organizzato dal Rotary Club di Ascoli Piceno presieduto da Paolo Nespeca per martedì prossimo, 8 settembre alle ore 18, presso Hotel Villa Pigna di Folignano (Ascoli Piceno), si dibatterà del futuro del territorio Piceno, che verrà approfondito nel corso della tavola rotonda che sarà moderata dal giornalista Andrea Pancani, vice direttore de La7,

Il tema è: “Laboratorio Rotary per una necessaria metamorfosi: quale visione per quale territorio” e lo scopo è quello di ragionare sui futuri scenari che si aprono a causa della crisi sociale ed economica che il territorio Piceno sta vivendo a seguito del terremoto del 2016 e aggravata dall’emergenza sanitaria vissuta a seguito della pandemia da Covid 19. Altro argomento al centro del dibattito sarà il recovery fund e le possibilità di incidenza che lo strumento economico potrebbe avere per il territorio.

L’incontro verrà introdotto dalla relazione del professor Gian Luca Gregori, rettore dell’Università politecnica della Marche, con un focus sullo stato economico e sociale del territorio del distretto (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria) ed in particolare del Piceno.

Seguiranno gli interventi dei rappresentanti di enti ed istituzioni locali: all’incontro parteciperanno i presidenti della Fondazione Carisap, Camera di Commercio, Confcommercio, Cna, Confindustria, Confartigianato e Coldiretti.

Parteciperanno all’incontro alcuni candidati alla Regione Marche nella tornata elettorale del prossimo 20 e 21.

