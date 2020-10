SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ascolto & Partecipazione, il gruppo consiliare ascolano di sinistra aventi come rappresentanti Emidio Nardini e Antonio Canzian, ha presentato una interrogazione per il prossimo consiglio comunale in merito alla “Relazione sulla Performance“, documento che gli Enti pubblici hanno l’obbligo di redigere ogni anno e nel quale, sulla base degli obiettivi fissati dal Comune stesso ad inizio anno, vengono evidenziati gli obiettivi “raggiunti”, “parzialmente raggiunti o “non raggiunti” e che sono alla base dell’assegnazione della retribuzione di risultato.

“Alcuni degli obiettivi fissati possono essere tranquillamente definiti imbarazzanti, come “lo svolgimento delle elezioni comunali del 2019”, “l’organizzazione della Quintana” in quanto riguardano sicuramente l’ordinaria amministrazione” scrivono.

Il focus dell’interrogazione riguarda però il tema della che tra gli obiettivi dichiarati raggiunti figura la “verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici” i quali, secondo la tempistica di realizzazione, doveva essere pronta entro il 2019″ ricordano i consiglieri di A&P.

“In realtà, solo il 15 novembre 2019 vengono aggiudicati gli incarichi per le verifiche e solo nel febbraio 2020 avviene la stipula dei relativi contratti: quindi sono trascorsi ben 15 mesi tra lo svolgimento della gara (19 dicembre 2018) e il definitivo affidamento degli incarichi rendendo per la verità piuttosto strumentali le ricorrenti accuse di eccesso di burocrazia che il sindaco rivolge continuamente agli altri. Nella Relazione sulla Performance l’Amministrazione comunale annovera tra gli obiettivi raggiunti nel 2019 anche le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in apparente contraddizione con gli atti della stessa“.

Nardini e Canzian chiedono quindi al sindaco Marco Fioravanti di avere precisazioni sulla tempistica riportata e “qualora quanto sopra esposto risponde a verità, la ragione per cui “la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici” è annoverata come “obbiettivo raggiunto” nel 2019 quando l’assegnazione degli incarichi professionali per tale studio è avvenuto nel febbraio 2020″.

