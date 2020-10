MONSAMPOLO DEL TRONTO – “Verificato che Docenti e Collaboratori questa mattina, 2 ottobre, si sono sottoposti all’esame del tampone risultando negativi, e che l’edificio scolastico è stato completamente sanificato, informiamo la cittadinanza che domani sabato 3 ottobre riprenderanno le lezioni alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Monsampolo”.

Così, in una nota il sindaco di Monsampolo del Tronto, Massimo Narcisi, annuncia la riapertura delle Medie con una precisione: “A tornare sui banchi saranno però solo le prime e le seconde classi, mentre per le due terze (3C e 3D) si dovrà attendere l’esito dei tamponi agli alunni in programma proprio domattina”.