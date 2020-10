ASCOLI PICENO – “A malincuore, comunichiamo che la terza edizione di Crea Credi Cambia è stata rinviata a data da destinarsi”.

Così, in una nota congiunta, organizzatori della kermesse e del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti: “L’evento, inizialmente in programma dal 16 al 18 ottobre al Teatro dei Filarmonici, avrebbe rispettato tutte le normative e i protocolli anti-Covid. Ciononostante, in un periodo in cui purtroppo stiamo assistendo a un piccolo ma costante aumento di casi positivi nel nostro territorio, abbiamo ritenuto più giusto, corretto e opportuno rinviare l’appuntamento. Cogliamo l’occasione per ringraziare dal profondo del nostro cuore tutti i relatori e i moderatori che avevano dato la loro disponibilità a partecipare”

Organizzatori e primo cittadino concludono: “Con loro però, e con tutti voi, ci rivedremo presto. Perché di una cosa siamo certi: insieme supereremo questo momento! E sarà allora che Crea Credi Cambia tornerà con ancor più forza ed entusiasmo di quanto avuto finora”.

