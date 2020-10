ASCOLI PICENO – “La Macroregione Adriatica. Un progetto di rilancio infrastrutturale, economico e sociale”.

Così annuncia il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, dopo l’evento andato in scena nel capoluogo il 18 ottobre.

Una visione “coesa e condivisa”, un dialogo “sinergico” tra comunità e istituzioni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise.

Hanno partecipato all’evento il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il Presidente della Regione Molise Donato Toma.

“Un ringraziamento a Massimiliano Ossini sempre attento a ogni progetto di crescita e sviluppo dei nostri territori” conclude Fioravanti.

“I nostri territori sono straordinari: possiedono tutte quelle caratteristiche, dall’ambiente all’enogastronomia, dall’artigianato alla capacità di fare impresa e produrre, dal patrimonio culturale alle potenzialità turistiche, che possono essere un valore aggiunto. Purtroppo questi territori sono stati tagliati fuori da delle logiche che abbiamo il dovere di invertire. Siamo qui oggi per prenderci questo impegno. Lavorare insieme in sinergia per la valorizzazione territoriale, la programmazione infrastrutturale e il rilancio socioeconomico della Macroregione Adriatica. È necessario saper dialogare tra regioni e fare massa critica per pesare di più nei luoghi dove si fanno le scelte. Non occorrono i campanilismi, ma rivendicare insieme un ruolo e andare in un’unica direzione per essere competitivi. La politica gioca un ruolo determinante e deve fare squadra su una visione comune, rivolta in particolare alle nuove generazioni e al dare loro opportunità per rimanere nei propri territori e qui costruire il proprio futuro. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla ricostruzione e alle decine di migliaia di nostri concittadini che attendono risposte”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli,

Per rivedere la diretta streaming dell’evento sul canale YouTube: https://youtu.be/HRjs4PFpjhs

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.