Al “Del Duca”si gioca la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021. L’Ascoli affronta la Reggiana nel turno infrasettimanale, Picchio a solo 1 punto in classifica contro i 4 punti dei granata.

STADIO “Del Duca” quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021.

L’Ascoli affronta la Reggiana nel turno infrasettimanale, Picchio a solo 1 punto in classifica contro i 4 punti dei granata. In panchina i granata senza Alvini, positivo al Coronavirus si presentano col vice Montagnolo. Tra gli emiliani assenti anche Rossi, Muratori e Lunetta, positivi al Coronavirus. L’Ascoli in campo con gli stessi undici di Frosinone confermati da mister Bertotto.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Pucino, Brosco, Spendlhofer, Kragl; Cavion, Saric (16’s.t. Gerbo); Chiricò, Sabiri (10’s.t. Tupta), Pierini (16’s.t. Cangiano); Bajic (38’s.t. Donis). A disposizione: Sarr, Ndiaye, Corbo, Sini, Ghazoini, Avlonitis, Lico, Matos Allenatore: Bertotto

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Espeche, Martinelli; Libutti (1’s.t. Marchi), Radrezza, Varone (30’s.t. Kargbo) Kirwan; Voltan (16’s.t. Pezzella); Zamparo (1’s.t. Zampano- 44’s.t. Gatti), Mazzocchi. A disposizione: Voltolini, Venturi, Galeotti Allenatore: Montagnolo

Arbitro: Meraviglia della sezione di Pistoia. ass. 1 Fiorito di Savoia. Ass.2. Berti di Prato. IV uomo Camplone di Pescara

RETI: 4′ Sabiri, 24′ Bajic, 89′ Mazzocchi

AMMONIZIONI: Saric(A.), Pucino (A.), Voltan (R.), Zampano (R.), Kirwan (R.), Pezzella (R.)

NOTE: aperta al pubblico la Tribuna Mazzone. 1′ recupero p.t. 4′ 1′ recupero s.t.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

50′ termina il match

49′ gol della Reggiana in offside che infila con un tap in l’arbitro annulla e i giocatori granata protestano

44′ GOL REGGIANA, tap in a porta vuota di Mazzocchi servito dalla sinistra Kargbo

39′ brutto fallo su Chiricò a centrocampo, momenti di tensione tra i giocatori e l’arbitro che però non sanziona con il cartellino

35′ punizione per la Reggiana dai 20 metri cross in area, esce Leali in tuffo a respingere

33′ Kirwan entra male su Pucino che rimane a terra dolorante, confusione in campo con momenti di tensione

26′ tiro di Martinelli dalla distanza, para Leali

24′ contropiede Ascoli cin Chiricò che imbecca Cangiano al limite si libera e erve a rimorchio Gerbo, il tiro del centrocampista termina alto sul fondo

23′ la Reggiana recrimina un rigore

20 ‘Reggiana pericolosa in area con un cross rasoterra ma Brosco blocca le velleità granata

14′ Saric tenta un tiro potente dalla distanza che sfiora il palo

11’ Tupta si fa vedere subito appena entrato, riceve palla al limite si libera di un difensore e cerca un rasoterra potente deviato da un difensore

5′ stop di Chiricò sulla destra in area, rientro sul sinistro e tiro a giro che colpisce il palo

1′ stop di Chiricò in area, rientro sul sinistro e rasoterra che viene deviato in corner

0′- Inizio seconda frazione

PRIMO TEMPO

46′ termina il primo tempo

45′ assegnato 1′ recupero

42′ brutto fallo su Sabiri fuori dall’area, punizione per l’Ascoli dai 20 metri, schema a rimorchio ancora Saric ci prova ma devia il portiere

41′ bella manovra offensiva dei bianconeri che portano al tiro a rimorchio Saric, palla deviata in tuffo da Cerefolini

38′ Puicino sbaglia un retropassaggio per Leali che la prende con le mani, punizione a due in area per la Reggiana,schema palla tirata sul fallo laterale opposto

33′ Saric si invola verso l’area in velocità ma cerca un filtrantr troppo lungo per Pierini

29′ pericolosa la Reggiana in avanti, Zamaaro cerca il tiro para Leali

27′ brutto fallo di Varone su Saric sulla trequarti, punizione per l’Ascoli sfruttata male

26′ Saric cerca Cavion in area con un filtrante, chiusura perfetta di Martinelli

24′ GOL ASCOLI. Bajic raccoglie un pallone al limite, stop e tiro dal limite che di potenza si infila nell’angolino alla destra del portiere

23′ ammonito Voltan per fallo su Saric a centrocampo che era partito in velocità

21′ ammonito Pucino per fallo su Voltan involato verso l’area, punizione per la Reggiana dai 20 metri. Radrezza la mette al centro respinge la difesa

19′ ammonito Sabiri per un fallo al limite dell’area, punizione da posizione pericolosa sul limite destro. Voltan sulla palla tiro potente a giro che termina di poco sul fondo sopra la traversa

15′ confusione a centrocampo, Varone cerca di tenere il pallone e nel contrasto rimane colpito Sabiri soccorso dai sanitari, punizione per l’Ascoli

13′ corner per la Raggiana, colpisce di testa MAzzocchi in area, palla sul fondo

9′ Pierini raccoglie un lancio di Chirichò stop e tiro al volo dai 25 metri palla che termina di poco sopra la traversa

8′ punizione per la Reggiana sulla trequarti richiamato Cavion

4‘ GOL ASCOLI-RIGORE SABIRI Sabiri entra in area dribbando due avversari, fermato irregolarmente conquista il penalty. Dal dischetto lo stesso Sabiri che infila incrociando sul palo destro anche se Cerefolini aveva intuito

1′ – tiro di Kragl dalla distanza palla alta sul fondo

0- INIZIO DEL MATCH

