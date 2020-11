ORE 18

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l’INRCA di Ancona si è verificato il decesso di un signore di 91 anni residente ad Ancona. Presso l’ospedale di San Benedetto del Tronto sono deceduti un signore di 75 anni e un signore di 79 anni residenti a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Tutti presentavano patologie pregresse.

Qui il Pdf Arancio 05112020 ore 18

ORE 17

Crescono ancora i ricoverati per Covid-19 nelle strutture ospedaliere marchigiane soprattutto a causa dell’aumento dei ricoveri in semi-intensiva, che sono 137 e sono aumentati di 27 unità in un solo giorno. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (+2) mentre diminuiscono quelli non intensivi (-4).

Complessivamente i ricoverati sono 477, oltre il 40% del picco raggiunto a marzo (1153).

Qui il Pdf Gialla 05112020 ore 12

ORE 11

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3349 tamponi: 2248 nel percorso nuove diagnosi e 1001 nel percorso guariti.

I positivi sono 698 nel percorso nuove diagnosi (101 nella provincia di Macerata, 212 nella provincia di Ancona, 79 nella provincia di Pesaro-Urbino, 131 nella provincia di Fermo, 157 nella provincia di Ascoli Piceno e 18 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (101 casi rilevati), contatti in setting domestico (155 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (197 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (30 casi rilevati), 6 rientri dall’estero (Romania, Marocco, Perù, Bangladesh), contatti in ambienti di vita/divertimento (42 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (29 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi rilevati). Per altri 121 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Qui l’articolo con i dati di ieri, 4 novembre

